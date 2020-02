Esce di strada in auto e finisce nel campo: 45enne in gravi condizioni

Una donna è stata portata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, dopo un incidente stradale avvenuto a Minerbe.

Stando alle prime informazioni apprese, la 45enne stava percorrendo la provinciale 10 con la propria auto, quando ne avrebbe perso il controllo per cause al vaglio della polizia locale Adige Guà, intorno alle ore 13 di martedì. Il veicolo dunque è uscito di carreggiata, finendo nel campo che la costeggia con le ruote all'aria.

Lanciato l'allarme, in suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco di Legnago e il personale del 118 con elicottero e ambulanza: liberata dall'abitacolo, la donna è stata immediatamente trasportata nel nosocomio veronese per le sue gravi condizioni.