Esce di strada in auto e finisce in un campo: uomo portato borgo Trento

Un uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, dopo essere stato lo sfortunato protagonista di un incidente avvenuto a Buttapietra nel pomeriggio di mercoledì.

Erano da poco passate le 15 quando l'80enne italiano è uscito autonomamente di strada in prossimità di una curva, all'altezza del civico 2 di via Azzano, mentre si trovava alla guida della sua Volkswagen Polo, per cause al vaglio della Polizia locale. Il veicolo è finito in campo adiacente alla carreggiata dopo aver superato un fossato, restando con due ruote sollevate da terra. Per aiutare l'anziano ad uscire dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato al personale del 118, arrivato con un'automedica ed un'ambulanza, che dopo avergli prestato le prime cure lo ha condotto nel nosocomio scaligero. Nell'incidente l'uomo non avrebbe perso conoscenza e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.