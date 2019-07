Esce di strada con l'auto e va a sbattere: 40enne portato in ospedale

Un uomo di 40 anni è stato portato in ospedale nella serata di lunedì, dopo un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giorgio in Salici, nel comune di Sona.

Stando a quanto appreso, il guidatore italiano sarebbe uscito di strada autonomamente in località Fasani, poco dopo le 19, dove sarebbe andato a sbattere contro un palo per cause al vaglio delle forze dell'ordine. In suo soccorso sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, lo hanno condotto al Polo Confortini, a causa delle ferite riportate.