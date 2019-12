Auto fuoriesce di strada e si ribalta: un ferito in codice rosso all'ospedale

Un grave incidente stradale si sarebbe verificato all'alba di oggi, venerdì 6 dicembre, nei pressi del Comune di Erbè. Stando alle primissime informazioni disponibili, sarebbero state circa le ore 5.30 quando una persona alla guida della sua auto, avrebbe per cause in corso d'accertamento perso il controllo dell'autovettura mentre stava percorrendo via Ca' Nova.

In seguito alla sbandata, il veicolo avrebbe finito con il ribaltarsi autonomamente. Sul posto sono dunque intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per estrarre dall'abitacolo il conducente, oltre ai carabinieri ed ai soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza ed un'automedica. Il ferito, dopo le prime cure, è stato quindi trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.