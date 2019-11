Deceduta una delle due sorelle investite in via Fedeli. Sempre grave l'altra

Erano state investite lunedì scorso, 11 novembre, in via Fedeli a Verona. Due anziane sorelle di 88 e 86 anni erano state falciate da uno scooter mentre a braccetto si trovavano sulle strisce pedonali e subito ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento. Purtroppo, le condizioni della sorella più giovane, Elisabetta Carrara, si sono complicate e la donna è deceduta, come riportato da TgVerona. L'altra sorella continua a lottare, ma si trova ancora ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Ed ora si fa ancor più complessa la posizione dell'uomo che le ha investite, un 47enne veronese, a cui la polizia locale ha ritirato la patente. L'uomo è comunque risultato negativo all'alcoltest.