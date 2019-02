Due feriti in un violento scontro auto: sbalzato fuori dall'abitacolo un uomo

Due le persone rimaste ferite nell'incidente che è avvenuto martedì sera nel comune di Buttapietra, intorno alle 18.30, tra la Provinciale Est e via Bovolino. A provocare lo scontro tra le due auto, una Volkswagen Polo condotta da un uomo di origini kosovare e un'Alfa Romeo 147 guidata da un cittadino cinese, potrebbe esserci la precedenza non data dal primo dei due, ma sarà compito dei carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto e della Polizia locale ricostruire la dinamica dell'episodio.

Secondo una prima ipotesi dunque, la Polo è stata colpita lateralmente dall'Alfa mentre si immetteva sulla Provinciale: privo di cinture, il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e alcuni passanti hanno lanciato l'allarme. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze ed un'automedica: a riportare le conseguenze più gravi è stato il kosovaro, che è stato condotto in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, dove è stato portato, in codice giallo, anche l'altro guidatore.