Due 20enni travolte da un'auto a Verona: illeso l'amico che era con loro

Due ragazze sono state portate in ospedale, dopo essere state investite da un'auto nel centro di Verona.

Due 20enni, insieme ad un amico coetaneo, hanno attraversato la strada sulle strisce in corso Porta Nuova all'altezza del civico 70, intorno alle 12.15. In quel momento però una Fiat Punto si stava muovendo in direzione della Porta ed ha travolto le due, mentre il terzo per sua fortuna non è stato coinvolto.

Le ferite sono state condotto all'ospedale di borgo Trento, ma stando alle prime notizie le loro condizioni non sarebbero gravi.

Per quanto riguarda l'automobilista, un 64enne veronese, è stato sottoposto dall'alcoltest, che ha dato esito negativo, mentre la Polizia municipale sta acquisendo i filmati di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena, così da ricostruirne la dinamica e appurare le eventuali responsabilità.