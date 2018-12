Dossobuono, auto e scooter si scontrano. Un ferito portato a Borgo Trento

Un'auto e uno scooter si sono scontrati questa notte, 9 dicembre, verso le 2.45, in via Cavour, a Dossobuono di Villafranca. Sul luogo dell'incidente, il 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica per soccorrere un ferito, il quale è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.