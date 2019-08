Doppio tamponamento sulla A4, code tra Peschiera e Sommacampagna

Doppio tamponamento questa mattina, 19 agosto, sul tratto veronese dell'autostrada A4. Complessivamente sono tre i veicoli coinvolti e gli scontri sono avvenuti tra i caselli di Peschiera Del Garda e Sommacampagna, in direzione Milano. Pare che le collisioni non siano state forte e che quindi non ci siano automobilisti feriti. Ci sono invece automobilisti bloccati a causa di questi tamponamenti. Le code, intorno alle 11.30, hanno raggiunto una lunghezza di otto chilometri.

Tra l'altro, la mattinata era stata già difficile per gli automobilisti della Brescia-Padova, per delle code in entrambe le direzioni, al casello di Peschiera del Garda.