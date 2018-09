Doppio incidente stradale in tangenziale nella notte: passeggeri feriti lievi

Nella serata di ieri, venerdì 31 agosto, la polizia municipale ha eseguito i rilievi di due incidenti stradali avvenuti sulle tangenziali. In entrambi i casi non risultano persone ferite in modo serio.

Il primo incidente si è verificato poco prima delle 20, sulla regionale 62 della CISA, in prossimità delle “Officine Brennero”. Il conducente dell’autovettura Peugeot 206, solo a bordo, stava percorrendo la tangenziale sulla corsia di sorpasso, ma giunto in corrispondenza del cavalcavia di fronte alle “Officine Brennero” ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere, prima contro il guard-rail alla sua sinistra, per poi finire la sua marcia fuori dalla sede stradale sulla destra.

Il secondo incidente si verificato sulla Tangenziale Sud poco dopo le 21.30. In questo caso il conducente dell’autovettura Peugeot 206, solo a bordo, stava percorrendo la tangenziale Sud in direzione Verona-Est, sulla corsia di sorpasso. Superato lo svincolo per Villafranca, nell’affrontare una curva verso sinistra ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare un’Audi A1. Questo veicolo, con a bordo 2 passeggeri, stava percorrendo la tangenziale Sud nella stessa direzione e, a seguito dell’urto, è andato contro il guard-rail di destra.