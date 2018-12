Travolta da un camion in autostrada dopo il casello di Affi: muore una donna

Un tragico investimento è avvenuto nella primissima mattina di oggi, veneerdì 21 dicembre verso le ore 5.25, sull'autostrada A22 appena dopo il casello di Affi in direzione Nord. Secondo le prime informazioni disponibili, una donna è stata travolta da un mezzo pesante in transito.

L'identità della vittima non è al momento nota, così come resta ancora oscuro il motivo per il quale la donna si trovasse in quel punto quando il camion è passato, finendo con il travolgerla. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza, ma, purtroppo, per la persona investita non vi è stato nulla da fare ed è deceduta poco dopo.

Ad occuparsi dei rilievi è al momento la polizia stradale di Trento, mentre lungo la A22 in direzione Ala/Avio si sono formate lunghe code.