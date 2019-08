Pedone investito a Pescantina: una donna ferita e portata in ospedale

I soccorritori del 118 sono dovuti intervenire nel corso della serata di ieri, giovedì 22 agosto, a Pescantina a causa dell'investimento di un pedone.

L'episodio, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe avvenuto in via Bardoline quando erano circa le ore 20.50 di ieri. Vittima una donna che è stata prontamente soccorsa dagli opertori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica.

La donna è stata in seguito accompagnata presso l'ospedale di Negrar in codice giallo per ricevere le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi del caso.