Malore al volante per don Silvano Danzo: muore a 38 anni il parroco di Locara

Valdagno e la chiesa vicentina in lacrime per la morte prematura di don Silvano Danzo, 38 anni, deceduto nella giornata di ieri, giovedì 29 novembre, durante il primo pomeriggio stroncato. Il parroco è stato stroncato da un malore, proprio mentre stava rientrando in auto dal ritiro di inizio Avvento dei sacerdoti della diocesi vicentina a Monte Berico.

Originario di Novale di Valdagno, don Silvano Danzo da settembre era amministratore parrocchiale a Locara, piccola frazione del Comune di San Bonifacio. A dare la triste notizia è stata la stessa diocesi. Le cause dell’incidente stradale sono al momento ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma pare che don Silvano abbia perso il controllo della sua vettura mentre rientrava dal ristorante "Sette Santi", poco dopo il pranzo conclusivo del ritiro spirituale assieme ai compagni di ordinazione.

«Tutta la comunità di San Bonifacio, in particolare quella di Locara, è stata colpita da un grave lutto, - si legge in una nota ufficiale del Comune - la scomparsa improvvisa di Don Silvano Danzo, dallo scorso ottobre amministratore parrocchiale della frazione di Locara. Avrebbe dovuto partecipare anche lui all'inaugurazione della pista ciclo-pedonale in Via Don E. Guiotto con la sua benedizione e alla festa già organizzata. Riteniamo pertanto corretto e doveroso annullare questo evento e rimandarlo a data da destinarsi. Siamo tutti vicini alla famiglia e alla comunità ecclesiale per la prematura perdita di Don Silvano».

Come riportato anche da VicenzaToday, don Silvano era nato il 3 maggio del 1980 a Valdagno, don Silvano è stato ordinato prete il 7 giugno 2008. Dopo essere stato vicario parrocchiale a Cornedo e a Santa Croce di Bassano, nel 2015 era arrivato all’Unità Pastorale Riviera Berica, sempre come vicario parrocchiale. Poi, lo scorso giugno, la nomina ad amministratore parrocchiale dei 2.200 abitanti di Locara.