Costermano, investito da un mezzo della Serit. Muore uomo di 86 anni

Si svolge oggi, 4 dicembre, alle 15 alla chiesa di Albarè di Costermano il funerale di Cesare Sabaini, il pensionato di 86 deceduto venerdì 30 novembre a Borgo Peraro.

L'anziano si stava recando nella sua vecchia abitazione di Albarella doveva teneva ancora degli animali da cortile, come si legge su L'Arena. Un mezzo della nettezza urbana della Serit in retromarcia lo ha investito e la caduta a terra per lui è stata fatale.

A prestare soccorso all'86enne dopo l'incidente, è stato proprio l'autista del camion, ma l'uomo investito non ha dato segni di vita. Sul posto sono poi giunti i soccorritori del 118, la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Caprino. I sanitari hanno constatato che per l'anziano non c'era nulla da fare, mentre agenti e militari hanno ricostruito l'incidente, con l'uomo alla guida del mezzo in evidente stato di shock. L'autista, all'interno della Serit, non aveva mai creato nessun problema. Dopo l'incidente, in lacrime è tornato a casa. Ancora da accertare se il mezzo in retromarcia avesse in funzione il sistema acustico di allerta.