Consegna le pizze in scooter e si scontra con un'auto: giovane in ospedale

Un rider è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento nella serata di martedì, dopo un incidente stradale avvenuto a Verona.

Erano circa le 21.40 e il 21enne si trovava in sella ad un Piaggio Liberty con il quale consegnava delle pizze, quando è entrato in contatto una Peugeot 206 in corso Milano, di fronte al supermercato Esselunga e all'altezza della rotonda con via Garibba. In soccorso del giovane è arrivato il personale del 118, che lo ha condotto al Polo Confortini, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale di Verona, che si occuperà di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.