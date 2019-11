Scontro tra auto e moto a Concamarise, 16enne ancora in ospedale

È ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale veronese di Borgo Trento il 16enne che sabato scorso, 9 novembre, è finito con la sua moto contro un auto, nell'incidente avvenuto in via San Giovanni a Concamarise. Il giovane è stato operato e viene tenuto in coma farmacologico.

Sabato, il ragazzo stava tornando a casa in sella alla sua Aprilia 125 e pare si sia scontrato frontalmente con un'auto per colpa di una mancata precedenza. Il 16enne, infatti, per evitare una vettura che si era immessa sulla strada senza dargli la precedenza avrebbe dovuto invadere la corsia opposta, su cui procedeva l'auto contro cui ha sbattuto.

Le indagini sono seguite dagli agenti della polizia stradale di Legnago, i quali hanno denunciato a piede libero un 65enne di Sanguinetto, come riportato da Stefano Nicoli su L'Arena. L'accusa nei suoi confronti, al momento, è semplicemente guida in stato di ebrezza. Ma a questa denuncia si potrebbe aggiungersi anche quella di lesioni gravissime. Pare sia stato il 65enne a non dare la precedenza, mentre era al volante della sua auto con un tasso alcolemico di tre volte superiore alla soglia di tolleranza concessa dalla legge. Inoltre, l'uomo potrebbe anche essere accusato di fuga con omissione di soccorso, perché quando si è verificato l'incidente non si è fermato, ma è tornato sul luogo del sinistro dopo circa un quarto d'ora.