Incidente sulla tangenziale, code sul Tronco T4-T9 in uscita da Verona

Viabilità fortemente rallentata e code nella mattinata di oggi, 27 dicembre, per gli automobilisti veronesi a causa di un incidente stradale avvenuto nel Tronco T4-T9 della tangenziale in uscita dalla città. L'incidente è capitato dopo l'uscita per Santa Lucia, intasando il traffico per coloro che erano diretti verso l'autostrada o l'aeroporto.