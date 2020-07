Code registrate sull'Autostrada del Brennero a causa di un tamponamento

Una coda di 6 chilometri è stata segnalata dalla stessa società Autostrada del Brennero lungo la A22 nella mattinata di domenica.

A provocarla sarebbe stato un tamponamento avvenuto tra i caselli di Affi e Verona Nord, in direzione del Brennero, nel quale fortunatamente non risultano esserci feriti gravi. Inevitabili però i disagi per gli automobilisti, che nel fine settimana si mettono un viaggio sulla Brennero per raggiungere le località turistiche del Garda e del Trentino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.