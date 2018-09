Ribaltamento in A4, traffico bloccato. Code anche in A22, tra Affi e Trento

Mattinata per automobilisti pazienti quella di oggi, 15 settembre, nelle autostrade veronese. Serve davvero molta calma per sopportare il traffico intenso e le code che si sono formate sia sulla A22 che sulla A4.

La situazione peggiore la vivono i viaggiatori della Brescia-Padova a causa di un incidente con ribaltamento avvenuto tra Caldiero e San Martino Buon Albergo in direzione Milano. Il traffico è rimasto fermo a lungo, con una coda che ha raggiunto San Bonifacio. Non c'è nessun incidente, invece, ma sono segnalate comunque code in prossimità del casello di Peschiera del Garda.

Nella notte tra ieri ed oggi, si sono svolti sulla Autobrennero dei lavori di pavimentazione tra Affi e Verona Nord. Il cantiere si è chiuso alle 7 di questa mattina e ad esso non sono dovute le code tra Affi e Trento Sud. La causa di questi rallentamenti è dovuta al traffico intenso, in una giornata che la società che gestisce l'infrastruttura aveva descritto come da bollino nero.