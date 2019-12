Santo Stefano di grande traffico sulla A22: segnalate code in mattinata

Sono stati segnalati alcuni disagi nella mattinata del 26 dicembre, per chi si è messo in viaggio sull'Autostrada del Brennero in direzione Nord.

Come riporta il sito della società autostradale, poco prima delle 10 del mattino sono state registrate code lunghe anche 8 chilometri tra Nogarole Rocca ed Affi, a causa di un incidente che non sembrerebbe aver avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Nei giorni scorsi la stessa società aveva messo in guardia gli autumobilisti sui probabili picchi di traffico previsti proprio per il giorno di Santo Stefano, indicato anche con il "Bollino Nero".