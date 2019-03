Cinghiale a Poiano, pecore al Chievo: sicurezza garantita dalla Municipale

Intervento della polizia municipale di Verona nella serata di ieri, 22 marzo, tra Poiano e Borgo Santa Croce, per un grosso cinghiale avvistato circolare vicino ai tratti stradali di via Mefistofele, via Aida e rotonda di via Fincato.

Numerose le segnalazioni pervenute alla municipale, immediatamente intervenuta per garantire la sicurezza ed evitare possibili incidenti a causa degli improvvisi attraversamenti in strada dell'animale.

La situazione è stata monitorata dagli agenti fino all'allontanamento spontaneo dell'animale che, poco dopo le 23, è entrato nei campi presenti tra Poiano e la Tangenziale Est.

In zona Chievo, invece, nel pomeriggio sempre di ieri, gli agenti sono intervenuti per un gregge di pecore che occupava la ciclabile.

La polizia municipale invita la cittadinanza a chiamare tempestivamente la centrale operativa allo 045-8078828, per attivare immediati interventi per la sicurezza stradale.