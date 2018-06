Ciclista in terapia intensiva dopo la caduta: la Municipale cerca testimoni

Un ciclista di 77 anni è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento, a seguito di un incidente stradale avvenuto martedì alle 10 in via dei Colli.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, sulla quale il Nucleo Infortunistica Stradale sta ancora lavorando, ma al momento si sa che il ciclista è caduto mentre stava percorrendo la strada in sella ad una bici da corsa, probabilmente mentre effettuava la discesa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la pattuglia della Polizia municipale, per i rilievi di legge.

Chiunque avesse informazioni utili da riferire, può farlo anche inviando una mail all'indirizzo infortunsitica@comune.verona.it, oppure contattando il Comando allo 045/8078411.