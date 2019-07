La portiera dell'auto si apre e colpisce il ciclista: gravi le sue condizioni

Un uomo di 78 anni è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di borgo Trento nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo essere rimasto vittima di uno sfortunato incidente mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Non erano ancora scattate le 17.30 e l'anziano, con la moglie al seguito, stava percorrendo via Barbaro, non lontano dalla chiesa della Croce Bianca. In quel momento è passato vicino ad una Fiat Punto a bordo della quale era ancora presente il conducente, che non si sarebbe accorto dell'arrivo del ciclista e avrebbe aperto la portiera del mezzo, facendolo finire a terra. Nella caduta, l'uomo avrebbe battuto la testa e sarebbe andato in arresto: così è scattato subito l'allarme e il 78enne è stato soccorso dal 118 arrivato in ambulanza, che l'ha condotto all'ospedale di borgo Trento dopo avergli prestato le prime cure. Le condizioni del ciclista sono state valutate come molto gravi dal personale sanitario, mentre sul posto è arrivata anche la polizia municipale per svolgere i rilievi del caso.