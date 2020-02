Ancora una tragedia sulle strade: ciclista viene investito e perde la vita

Un tragico incidente si è consumato sulle strade della provincia di Verona nella mattinata di mercoledì.

Secondo le prime informazioni ricevute, un ciclista sarebbe stato travolto intorno alle 9.30 a Calmasino, frazione di Bardolino, lungo stada Villa. In suo soccorso il 118 ha inviato sul posto ambulanza ed elicottero, ma per l'uomo non ci sarebbe stato niente da fare.

Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la Polizia stradale.