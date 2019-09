Dramma sulla strada, ciclista investito sulla SR 10: morto sul posto

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì in provincia di Verona.

Stando a quanto appurato, poco delle 18, una persona è stata investita sulla Strada Regionale 10 a Nogara, all'altezza dell'attività Tigella Bella, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Lanciato l'allarme, il 118 ha inviato un'automedica e un'ambulanza in soccorso del ferito, ma non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto. Toccherà ora alle forze dell'ordine fare luce sulla vicenda.