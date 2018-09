Investe un ciclista, scappa, ma poi ci ripensa e chiama i carabinieri

Un 27enne di San Bonifacio è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso in seguito ad un incidente stradale avvenuto domenica, 23 settembre, a Lonigo, in provincia di Vicenza.

Erano circa le 21.30 quando il giovane, alla guida della sua auto, ha travolto un uomo che in bici percorreva via Trassegno. Il ciclista è un 57enne marocchino e a causa dell'urto con l'auto è finito in un terrapieno. Il 27enne prima si è allontanato e poi ha avuto un rimorso di coscienza e ha segnalato tutto ai carabinieri. Nel frattempo, un testimone dell'incidente aveva già chiamato i soccorsi. Il ciclista investito ha riportato contusioni e fratture ed è stato portato in ospedale.

Secondo la dinamica dell'incidente riportata su Il Gazzettino, il ragazzo veronese avrebbe investito il ciclista dopo un sorpasso e potrebbe non aver visto la bici anche perché il mezzo non aveva fanali o catarifrangenti.