Ciclista investito da mezzo pesante a Castelnuovo, portato in ospedale

Un ciclista è stato investito questa mattina, 15 ottobre, intorno alle 9.40, a Castelnuovo del Garda. Vicino all'Hotel Trattoria Confine, in via Venezia, un mezzo pesante non è riuscito ad evitare l'impatto e, per soccorrere il ciclista ferito, il 118 è intervenuto con un'ambulanza e con l'elicottero. Il paziente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.