Ciclista travolto da un autoarticolato a Verona: portato in ospedale in codice rosso

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Verona.

Intorno alle 16.30, un 38enne originario del Bangladesh in sella alla propria bicicletta è stato travolto da un autoarticolato in via Forte Tomba. La dinamica è al vaglio della Polizia municipale: stando ad una prima ricostruzione, il mezzo pesante austriaco stava percorrendo la strada in direzione del centro quando, ripartito con il semaforo verde, sarebbe entrato in contatto con il ciclista nella fase di svolta a sinistra, utile a prendere la tangenziale verso Vicenza.

Lo straniero è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato in Codice Rosso all'ospedale di borgo Trento.