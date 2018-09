Soave, ciclista investita in via Ugo Foscolo. Gravi le sue condizioni

È stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona la ciclista che ieri, 5 settembre, è stata investita a Soave. Il 118 è intervenuto sul posto, in via Ugo Foscolo, con un'ambulanza e un'automedica per soccorrere la ferita. La ciclista è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada e al momento del ricovero le sue condizioni erano gravi.