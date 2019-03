Scontro in città tra un'auto e una bici: ciclista ferito grave e ricoverato a Borgo Trento

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 14 marzo, a Verona nella zona di ponte della Vittoria. Erano circa le ore 23.20 quando, per cause in corso d'accertamento, un signore veronese 71enne che stava attraversando la strada con la sua bici è stato investito da una vettura, una Volvo, in transito lungo via Diaz, più o meno all'altezza di Riva San Lorenzo. Alla guida dell'auto si trovava un uomo veronese di 81 anni.

Il 71enne è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dagli operatori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato quindi portato in ospedale a Borgo Trento dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono giunti anche gli agenti della municipale e della polizia di Stato per svolgere i rilievi del caso.