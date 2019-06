Ciclista cade a Valeggio sul Mincio e finisce in ospedale in codice giallo

Un ciclista è caduto questa mattina, 1 giugno, a Valeggio sul Mincio, in località Remelli. Pare che la caduta sia stata autonoma e che non abbia permesso all'uomo di continuare.

Chiamati i soccorsi, sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza e l'elicottero. Il ciclista è stato così trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.