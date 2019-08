Trauma cranico per una ciclista caduta sulla Provinciale 8 a Novezzina

Una ciclista è caduta questo pomeriggio di oggi, 3 agosto, mentre percorreva la Strada Provinciale 8 a Novezzina, nel territorio comunale di Ferrara di Monte Baldo. La donna dovrebbe essere caduta in modo autonomo e si è procurata un trauma cranico.

Per soccorrerla, il 118 ha inviato l'elicottero, che ha caricato la ciclista ferita e l'ha trasportata all'ospedale di Borgo Trento in codice due.