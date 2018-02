Causa incidente stradale alla guida di un'auto completamente ubriaco e senza patente

Un brutto incidente stradale è avvenuto mercoledì notte a Verona in via Morgagni, all'intersezione con via Pacinotti, tra una Fiat Panda e una Punto. Dai primi accertamenti degli agenti è emerso che la Panda, in transito su via Morgagni in direzione di via Torricelli, è entrata in collisione con la Punto che percorreva via Pacinotti.

Alla guida della Panda viaggiava un 25enne di nazionalità marocchina, risultato senza patente e ubriaco, con a bordo due amici di 20 e 25 anni. Sulla Punto, invece, un 31enne della provincia di Salerno.

Contestate al marocchino le violazioni di mancata precedenza, guida senza patente e in stato di ebbrezza, con uno stato alcolemico rilevato di due grammi di alcol per litro di sangue, quasi il quadruplo del consentito, pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria.