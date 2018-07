Castelnuovo, scontro tra auto e scooter. Un ferito trasportato a Borgo Trento

Sulla Regionale 11 di Castelnuovo del Garda, di fronte al Famila, un'auto e uno scooter si sono scontrati questo pomeriggio, 23 luglio, verso le 17.15. Solo una persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata soccorsa dal 118, intervenuto sul posto con un'automedica e con un elicottero da Brescia. Il ferito è stato trasportato in codice 3 all'ospedale di Borgo Trento.