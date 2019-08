Ciclista ferito grave dopo lo scontro con un'auto

Nella serata di ieri, sabato 17 agosto, un nuovo grave incidente stradale si è verificato sulle strade veronesi. Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 22 quando, per cause in corso d'accertamento, un'automobile avrebbe investito un ciclista a Casalenone.

L'episodio è avvenuto in piazza della Chiesa e a riportare le conseguenze peggiori è stato naturalmente il ciclista. A bordo del velocipede, infatti, viaggiava un uomo di 60 anni circa, il quale è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un'automedica ed un'ambulanza.

Le sue condizioni di salute sono purtroppo apparse subito piuttosto gravi. Il 60enne è stato dunque portato d'urgenza a Verona presso l'ospedale di Borgo Trento.