Camper si scontra con un tir in A21, ferita grave una donna veronese

Sarebbe grave la 70enne rimasta coinvolta in un incidente stradale in A21, avvenuto, secondo quanto riporta Il Piacenza, nella tarda serata di ieri, venerdì 10 gennaio. Per cause al vaglio della polstrada, un camper con a bordo la donna e il marito, entrambi veronesi, si sarebbe scontrato con un tir all'altezza dell'area di Servizio Trebbia Nord per poi finire completamente distrutto.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l'auto infermieristica e con loro un'ambulanza della Croce Rossa. La donna, sul sedile del passeggero al momento dello schianto, avrebbe riportato diverse lesioni, mentre il marito e l'autista del mezzo pesante sarebbero rimasti illesi. La signora è stata quindi portata in pronto soccorso a Piacenza. L'autostrada, in direzione Nord, è rimasta chiusa per il tempo necessario alla messa in sicurezza.