Un camion si rovescia sul guardrail della SS 12: illeso l'autista del mezzo

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l'incidente avvenuto a Pescantina nella mattinata di martedì, che ha visto protagonista un mezzo pesante.

Erano circa le 11 quando l'autoarticolato è uscito autonomamente di strada lungo la SS 12 tangenziale Nord a Pescantina, rovesciandosi su un fianco lungo il guardrail: l'autista, originario di Sarego, ha perso il controllo del mezzo per un probabile spostamento del carico e, dopo essere finito su un fianco, è riuscito a venire fuori dalla cabina di guida.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con due automezzi, tra cui l’autogrill, e hanno messo in sicurezza il mezzo per il successivo recupero da parte del soccorso stradale.

Il camionista è stato visitato sul posto dal personale del Suem 118, dove sono intervenuti anche Polizia stradale e Anas per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro, mentre le operazioni dei pompieri sono terminate circa un'ora dopo.