Transpolesana bloccata a Legnago da un camion ribaltato, ferito l'autista

Un tratto della Strada Statale 434 Transpolesana è rimasto chiuso per ore nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, per il ribaltamento di un camion. Il mezzo pesante si era ribaltato all'altezza di Legnago Nord, in direzione Rovigo, ostruendo completamente la carreggiata. L'autista è stato estratto dal veicolo ed è stato poi trasportato all'ospedale di Legnago per degli accertamenti, ma pare che se la sia cavata con qualche lieve contusione.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 e ha comportato la modifica della viabilità per circa tre ore. Tutti i veicoli sono stati deviati al di fuori della Transpolesana nell'uscita precedente al luogo del ribaltamento e poi sono stati fatti rientrare nella SS434 dall'entrata successiva.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso l'autista del camion, anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Legnago che hanno messo in sicurezza in mezzo. Inizialmente sembrava che fosse necessario l'arrivo dell'autogru dei vigili del fuoco, ma non ce n'è stato bisogno.

L'autogru, invece, era stata utile poco prima sull'autostrada A22 per liberare la carreggiata da un furgone e da un mezzo pesante che si erano scontrati nel Veronese. Anche in quel caso, comunque, nessuna grave conseguenza per gli autisti coinvolti.