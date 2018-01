Un camion si ribalta: autista liberato e portato in ospedale in codice rosso

Un incidente stradale avvenuto a Garda intorno alle 10.30 d lunedì, ha chiamato all'intervento i vigili del fuoco e il 118, per soccorrere un uomo rimasto bloccato all'interno del proprio abitacolo.

Stando alle prime informazioni, un mezzo pesante che trasportava materiale inerte è uscito autonomamente dalla carreggiata mentre percorreva via Olivai, arrivando a ribaltarsi su un fianco per impattare poi contro il muro perimetrale di una casa. Sul posto si sono diretti 3 mezzi e 13 unità dei pompieri di Bardolino e Verona, che dopo circa due ore lavoro sono riusciti ad estrarre il conducente, rimasto vittima di fratture multiple, e ad affidarlo alle cure del personale sanitario arrivato con un'ambulanza ed un elicottero, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.