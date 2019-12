Camion imbocca lo svincolo dell'A4 e si ribalta fuori dalla sede stradale

Fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze, l'incidente che nella mattinata di mercoledì si è verificato in A4.

Intorno alle 10 del mattino, un mezzo pesante si stava muovendo in direzione di Milano, quando ha preso lo svincolo d'uscita dell'autostrada a Soave-San Bonifacio e si è ribaltato. Il camion, che stando a quanto appresso trasportava frumento, sarebbe dunque sfuggito al controllo dell'autista, finendo in un prato che costeggia la sede stradale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma il conducente era riuscito da solo ad abbandonare l'abitacolo e i pompieri hanno dovuto solo mettere in sicurezza la zona. L'uomo non avrebbe riportato ferite particolarmente serie ed ha ricevuto le cure del 118, mentre la Polizia stradale si è occupata degli accertamenti del caso.