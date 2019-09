Autoarticolato e moto si scontrano alla rotonda: ricoverato un 45enne

Un uomo è stato condotto al Polo Confortini, dopo l'incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella mattinata di giovedì.

Secondo quanto appreso, intorno alle 7.30, un autoarticolato Daf, condotto da un 74enne olandese, sarebbe uscito dalla nuova rotonda che conduce a Quinto ed aveva imboccato via Valpantena, quando con la parte anteriore sinistra è entrato in contatto con una Kawasaki Ninja che proveniva dal senso opposto di marcia. Il centauro, un veronese di 45 anni, è dunque finito a terra, riportando alcune ferite: in suo soccorso è arrivato il personale del 118, che l'ha trasportato all'ospedale di borgo Trento in condizioni apparentemente non gravi.

Gli accertamenti del caso invece sono stati svolti dal nucleo infortunistica stradale della Polizia locale di Verona, che si preoccuperà di ricostruire la corretta dinamica dello scontro.