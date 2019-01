Camion che trasporta alimenti esce di strada da solo e si ribalta

Un incidente ha provocato alcuni disagi alla viabilità tra Sommacampagna e Caselle, ma non avrebbe avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Intorno alle 13.45, un autoarticolato che trasportava frutta e verdura è uscito di strada e si è ribaltato autonomamente mentre percorreva via Caselle in direzione di Verona. Sul posto si è dunque diretta la Polizia municipale del Comune, che si è occupata di regolare il traffico e di effettuare i rilievi del caso, mentre il 118 ha prestato le prime cure all'autista che non avrebbe riportato gravi ferite.

Anche i vigili del fuoco si sono diretti sul luogo dell'incidente per una piccola fuoriuscita di carburante dal mezzo.