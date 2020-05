Incidente a Verona: affronta una curva con l'autoarticolato e finisce con il ribaltarsi

Nella mattinata di ieri verso le 9, secondo quanto riferito dalla polizia locale, un camion si è rovesciato in corrispondenza della curva a gomito che si trova in via della Scienza a Verona, al termine del tratto rettilineo e poco lontano dall’entrata della tangenziale. Il mezzo pesante, un Renault di nazionalità polacca, si è ribaltato proprio nell’affrontare la curva.

Leggermente feriti i due occupanti, la conducente di 44 anni ed il passeggero di 46. La donna è stata trasportata all’ospedale di Negrar, mentre l’uomo è stato trattato nel pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento. Nessuna conseguenza di rilievo sulla viabilità che, in quella zona della città, non è particolarmente intensa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti del Nucleo Infortunistica Stradale, arrivati per i rilievi, hanno fatto intervenire un mezzo speciale per raddrizzare l’autoarticolato e trasportarlo in deposito. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Verona. Nel primo pomeriggio i due feriti, dimessi dagli ospedali, si sono presentati agli uffici del Nucleo Infortunistica Stradale per la verifica dei documenti e degli aspetti legati al trasporto internazionale.