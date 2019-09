Sfonda la recinzione stradale con un camion e vola per 7 metri dal ponte di viale delle Nazioni

È stata una notte movimentata per i vigili del fuoco di Verona. Oltre all'intervento in A22 che li ha visti protagonisti fino a mattina inoltrata per spegenere fiamme di un camion andata a fuoco, un altro intervento è stata compiuto questa volta in città.

Erano circa le ore 3 della notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre quando si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un altro mezzo pesante. L'episodio è accaduto in viale delle Nazioni a Verona all'incirca verso ore 3.15 della scorsa notte.

Un autoarticolato, appena uscito dal casello autostradale di Verona Sud, per cause ancora da accertare, ha sfondato la recinzione che delimita il ponte andando a finire sulla strada sottostante, facendo così un volo spaventoso di circa sei o forse sette metri.

Arrivati sul posto, anche con l'ausilio di un autogrù, i pompieri hanno soccorso il conducente e hanno messo in sicurezza il sito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo alla guida del camion, per poi traferirlo in codice giallo presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.