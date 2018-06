Caduto sulle Torricelle martedì, è morto in ospedale il ciclista 77enne

Martedì scorso era caduto mentre affrontava la discesa di via dei Colli, sulle Torricelle, ed era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di borgo Trento, dove si è spento nella giornata di lunedì 25 giugno.

A lanciare la notizia è TgVerona, riportando che il 77enne non è sopravvissuto alle conseguenze dell'incidente, sul quale sta ancora lavorando la Polizia municipale con il Nucleo Infortunistica Stradale, per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto quel giorno.