Giovane caduto in scooter sulle Torricelle: la Polizia municipale cerca testimoni

La Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni per l’incidente avvenuto in via Castello San Felice, lo scorso 22 agosto.

In particolare, il comando di via del Pontiere cerca un motociclista che ha percorso quel tratto di strada poco dopo le 3 del mattino e che potrebbe avere elementi utili da fornire. L'episodio ha visto come sfortunato protagonista uno scooterista di 19 anni, che si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di borgo Trento, dopo essere stato soccorso dal personale del 118.

La dinamica della fuoriuscita autonoma è ancora al vaglio del Nucleo Infortunistica. Per chiunque abbia informazioni è possibile chiamare il numero 0458078411.