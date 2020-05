Caduto in moto, forse a causa di un altro veicolo: si cercano testimoni

La Polizia Locale di Verona non esclude il coinvolgimento di un secondo veicolo nel sinistro stradale avvenuto giovedì scorso in via Vigasio, nel capoluogo scaligero, dove un motociclista era caduto nell'affrontare la curva del cavalcavia ferroviario, riportando serie lesioni.

Il comando di via del Pontiere invita perciò chiunque abbia percorso via Vigasio attorno alle 16.45 di giovedì 14 maggio ed abbia informazioni utili sul sinistro stradale, a mettersi in contatto chiamando il numero unico 045 807 8411 oppure attraverso la mail infortunistica@comune.verona.it.

Dai primi accertamenti del Nucleo Infortunistica Stradale era emerso che il motociclista, 54enne di Casale di Monferrato, stava viaggiando lungo la strada in direzione di Verona e, dopo aver percorso il tratto ascendente del cavalcavia, poco prima prima di affrontare la curva a destra, aveva perso il controllo del mezzo uscendo di strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La traccia di frenata rilevata dagli agenti sul luogo del sinistro potrebbe essere legata ad una manovra d'emergenza del motociclista per evitare qualcuno o qualcosa, come ad esempio un altro veicolo che percorreva via Vigasio nella medesima direzione o anche in quella opposta. Le indagini della Polizia locale stanno verificando tutti gli elementi a disposizione e a tale scopo è già stata convocata presso gli uffici del Nucleo Infortunistica Stradale la prima persona che si era fermata ad assistere il ferito, un soccorritore veronese di passaggio che ora sta collaborando all'indagine.