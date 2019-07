Cade col motorino, trovato in arresto cardiaco dai soccorritori: codice rosso in ospedale

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 luglio a Verona intorno alle ore 3.45. Stando alle prime informazioni disponibili, un uomo è caduto autonomamente con il proprio motorino, per cause in corso d'accertamento, mentre stava percorrendo via Mameli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Al loro arrivo, tuttavia, il soggetto è risultato essere incosciente, colto da un arresto cardiaco. L'uomo è stato quindi trasferito d'urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento dove è stato accolto in codice rosso. Le sue condizioni i salute sono apparse subito piuttosto gravi.