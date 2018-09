Incidente fatale a Pescantina: muore motociclista dopo una caduta autonoma

Tragedia a Pescantina nel pomeriggio di oggi, sabato 1 settembre, dove in via Valpolicella un centauro ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime indicazioni disponibili, si tratterebbe di un incidente autonoma, una caduta fatale per il motociclista avvenuta intorno alle ore 18.

Sul luogo dell'incidente si sono recati i soccorritori del 118 con un elicottero e un'ambulanza. Purtroppo nulla vi è stato da fare e gli operatori hanno soltanto potuto constatare il decesso sul posto del centauro. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi del caso.