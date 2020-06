Tronco in mezzo alla strada, motociclista finisce a terra: in codice rosso all'ospedale

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, nel Comune di Roncà. Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro si è verificato intorno alle ore 15.40 in via Campanari. In base ad una prima ricostruzione dell'accaduto, parrebbe essersi trattato di una caduta autonoma in moto, dovuta probabilmente alla presenza di un tronco posizionato in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'elicottero, per poter così prestare le cure del caso alla persona rimasta gravemente ferita. Il motociclista è stato quindi trasferito a Verona presso l'ospedale di Borgo Trento, dove è stato accolto in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, oltre agli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi.